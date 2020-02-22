Число зараженных коронавирусом за пределами КНР превысило 1400 человек
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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уведомили, что число заболевших коронавирусом нового типа вне Китая превысило 1400 человек. Об этом следует из данных, опубликованных в ежедневном отчете ВОЗ на их сайте.
По имеющимся сведениям, инфицированные обнаружены уже в 28 странах мира.
Как отмечается, всего за пределами КНР от нового коронавируса погибли 11 человек.
По последним данным, число зараженных вирусом по всему миру достигло почти 78 тыс. человек. Из-за вспышки коронавируса скончались более 2,3 тыс. человек, а вылечиться от болезни сумели более 21 тыс. пациентов.
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