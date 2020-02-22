Число зараженных коронавирусом за пределами КНР превысило 1400 человек

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уведомили, что число заболевших коронавирусом нового типа вне Китая превысило 1400 человек. Об этом следует из данных, опубликованных в ежедневном отчете ВОЗ на их сайте.

По имеющимся сведениям, инфицированные обнаружены уже в 28 странах мира.

Как отмечается, всего за пределами КНР от нового коронавируса погибли 11 человек.

По последним данным, число зараженных вирусом по всему миру достигло почти 78 тыс. человек. Из-за вспышки коронавируса скончались более 2,3 тыс. человек, а вылечиться от болезни сумели более 21 тыс. пациентов.

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