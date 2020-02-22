В Госдуме ответили на обвинения в создании фейков о коронавирусе

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал обвинения в том, что Россия распространяет в социальных сетях дезинформацию по теме коронавируса, передает РИА «Новости».

Он заявил, что США стоят не на последнем месте в разработке биологического оружия.

«Поэтому когда разработки соответствующие ведутся, есть масса заинтересованных сторон, причастных к этим разработкам с тем, чтобы свои исследования воплотить в жизнь и посмотреть, что из этого получается», — сказал Новиков.

Ранее в СМИ появилась информация, что у Соединенных Штатов якобы есть доказательства о наличии множества аккаунтов, связанных с РФ, которые публикуют фейки о вирусе. В частности, продвигают теорию о том, что во вспышке COVID-19 виноваты Соединенные Штаты.

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