СМИ: Госдеп подозревает Россию в создании фейков о коронавирусе

Американский Госдеп считает, что Россия распространяет в социальных сетях дезинформацию по теме коронавируса, передает РИА «Новости».

Предполагается, что у Соединенных Штатов есть доказательства о наличии множества аккаунтов, связанных с РФ, которые публикуют фейки о вирусе. В частности, продвигают теорию о том, что во вспышке COVID-19 виноваты Соединенные Штаты. Таким образом Россия хочет испортить имидж США, полагают в Госдепе.

По некоторым данным, департамент будет бороться с фальшивыми аккаунтами в Twitter, Facebook и Instagram, которые занимаются такой якобы дезинформационной кампанией.

«Намерение России — посеять раздор», — считает и. о. замгоссекретаря по Европе и Евразии Филип Рикер.

По последним данным, коронавирусом заразились по всему миру почти 88 тысяч человек, при этом умерли — 2362 человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жириновский назвал вспышку коронавируса биологической атакой США

— Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Италии

— Трампа возмутило возвращение в США зараженных коронавирусом сограждан