Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с ВИЧ в России критической. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

При этом он отметил рост внимания к проблеме лечения ВИЧ.

«Все больше внимания к вопросу лечения ВИЧ. Есть надежда, что усилий по преодолению критической ситуации в России будет все больше», — написал Кудрин.

Так он отреагировал на публикацию в СМИ о неопубликованных поручениях президента России Владимира Путина по ситуации с ВИЧ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о перечне поручений по ВИЧ, якобы данных российским лидером Владимиром Путиным.

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