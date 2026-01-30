Экс-премьер Украины объяснил, к чему сводится вся политика Зеленского

Азаров: вся политика Зеленского сводится к максимальному затягиванию переговоров

Вся политика украинского президента Владимира Зеленского сводится к максимальному затягиванию мирных переговоров. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

«Вся политика Зеленского сводится к максимальному затягиванию переговорного процесса», — сказал он.

По словам экс-премьера, в частности, этим объясняется отказ украинского лидера приехать в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

15 января президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. По его мнению, Путин готов завершить конфликт.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что российская сторона согласна со словами Трампа о том, что переговоры о мирном урегулировании затягивает Зеленский.

Ранее Зеленский раскрыл, какой мир нужен Украине.