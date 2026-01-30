Рудковской предрекли проблемы с продажей квартиры за 135 млн после скандала с Долиной

Риелтор Юлия Юсова предрекла Яне Рудковской проблемы с продажей квартиры в Москве. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт по недвижимости отметила, что даже для центра столицы цена, установленная продюсером, слишком завышена.

По словам Юлии Юсовой, из-за скандала с Ларисой Долиной рынок жилья в России «вздрогнул». С проблемами при продаже квартиры столкнулась и певица Слава, которая публично заявляла, что из-за «эффекта Долиной» у нее срывались сделки. Однако, как считает риелтор, после завершения судов ситуация изменилась.

«История с Долиной усилила осторожность некоторых покупателей, но массового эффекта на рынке недвижимости как таковой нет. В центре Москвы люди покупают и продают активы регулярно, и запрос на юридическую безопасность сделок усилился, но не остановил рынок. То есть «скандал» скорее поднял планку требований к документам и сопровождению, чем реально уменьшил спрос или обесценил объекты», — рассказала Юлия Юсова.

Риелтор отметила, что проблема Яны Рудковской заключается не в «эффекте Долиной», а в стоимости жилья. Она считает, что продюсеру стоит понизить ценник хотя бы на 700 тысяч рублей, чтобы быстрее продать квартиру. Иначе, как прогнозирует эксперт, сделку придется ждать еще год.

«На мой взгляд, - цена завышена. Да, Красная Пресня - один из самых статусных районов столицы, но даже в таких локациях рынок не терпит завышенных цен. Также квартира оформлена в классическом стиле - это красиво, респектабельно, но на любителя. Современные тренды диктуют иные предпочтения - больше света, простора, функциональности. Минимализм, нейтральные оттенки, натуральные материалы - вот что вызывает желание покупать у большинства клиентов сегодня. Квартира имеет потенциал, но теряет внимание тех, кто хочет «заехать и жить», без переделок и диссонанса между ценой и стилем. Иногда достаточно пересмотреть стратегию ценообразования и немного «освежить» визуальную подачу, чтобы найти того самого покупателя. Если оставить цену на текущем уровне, квартира может простоять на рынке еще до года. А вот снижение хотя бы до 700 тысяч рублей за квадратный метр заметно ускорит продажу», — поделилась риелтор.

Яна Рудковская продает квартиру с прошлого года. Недавно продюсер решила прорекламировать жилье в соцсетях, установив стоимость 135 млн рублей. В квартире четыре комнаты, трехметровые потолки, два балкона и дизайнерский интерьер.

