Мужчина спас свою собаку ценой собственной жизни

В США мужчина спас свою собаку ценой собственной жизни, пишет Daily Mail.

По данным властей, Люк Киттерман находился на охоте вместе с друзьями, когда его собака по кличке Бурбон провалилась под лед. Молодой человек немедленно вышел на лед и попытался добраться до животного, двигаясь ползком, однако сам провалился в воду.

Очевидцы сообщили, что мужчине удалось вытащить собаку и поместить ее в каноэ, однако вскоре после этого он исчез под водой и больше не появился на поверхности. Один из его друзей попытался прийти на помощь, но не смог безопасно пересечь лед.

Сотрудник полиции охраны природных ресурсов Иллинойса Пейтон Мэттьюз подтвердил, что экстренные службы прибыли на место происшествия незамедлительно. Водолазная команда несколько часов вела поиски в ледяной воде, однако около девяти часов вечера операция была приостановлена и переведена в стадию поисково-спасательной.

На следующий день после нескольких часов поиска тело Люка было найдено. Согласно некрологу, Киттерман был увлеченным любителем природы, занимался рыбалкой и охотой, состоял в природоохранной организации Ducks Unlimited и активно поддерживал сохранение лесов, рек и озер.

Ранее полицейский спас собаку из замерзшего озера.
 
