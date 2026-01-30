«Здравого смысла нет»: олимпийская чемпионка о решении CAS относительно Большунова

Вайцеховская: у Большунова была куча времени, но он им не воспользовался

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская в своем Telegram-канале объяснила, почему нет нужды возмущаться из-за отказа Спортивного арбитражного суда (CAS) рассматривать апелляцию Александра Большунова.

«С позиции здравого смысла все объясняется более чем просто: такая апелляция могла быть подана в совершенно конкретные, заранее прописанные в правилах сроки, а именно в течение месяца после получения отказа в нейтральном статусе. Иначе говоря, у Большунова и Бородавко была куча времени на принятие решения и подготовку соответствующих бумаг, но они этим не воспользовались», — заявила Вайцеховская.

Комиссия CAS не стала рассматривать апелляцию Большунова о получении нейтрального статуса и недопуск к ОИ-2026, объяснив это поздней датой подачи заявления.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

