В Уфе задержали директоров Башгосфилармонии и Госоркестра

В Уфе правоохранители задержали директора Государственного академического симфонического оркестра Башкирии народного артиста республики Артура Назиуллина и директора Башкирской государственной филармонии им. Хусаина Ахметова Алмаза Саетова. Об этом сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.
По информации СМИ региона, задержания связаны с расследованием уголовных дел в отношении предпринимательницы Гульнары Юриной, возглавляющей АНОК «Дирекция культурных программ» республики, и народного артиста Башкирии, директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина.
Назиуллин был назначен директором Госоркестра в ноябре 2018 года. Заслуженный работник культуры Башкирии Саетов возглавил филармонию в сентябре 2023 года. До этого он занимал должность заместителя министра культуры региона.
В декабре в Башкирии сотрудники ФСБ выявили и задержали восемь участников законспирированной ячейки международной террористической организации, запрещенной в России, которые распространяли идею создания всемирного халифата.
Ранее в Башкирии арестовали возможного «положенца» в криминальном мире.