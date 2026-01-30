В Уфе задержали директоров Башгосфилармонии и Госоркестра

В Уфе правоохранители задержали директоров Башгосфилармонии и Госоркестра

В Уфе правоохранители задержали директора Государственного академического симфонического оркестра Башкирии народного артиста республики Артура Назиуллина и директора Башкирской государственной филармонии им. Хусаина Ахметова Алмаза Саетова. Об этом сообщил ТАСС представитель правоохранительных органов.

По информации СМИ региона, задержания связаны с расследованием уголовных дел в отношении предпринимательницы Гульнары Юриной, возглавляющей АНОК «Дирекция культурных программ» республики, и народного артиста Башкирии, директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина.

Назиуллин был назначен директором Госоркестра в ноябре 2018 года. Заслуженный работник культуры Башкирии Саетов возглавил филармонию в сентябре 2023 года. До этого он занимал должность заместителя министра культуры региона.

В декабре в Башкирии сотрудники ФСБ выявили и задержали восемь участников законспирированной ячейки международной террористической организации, запрещенной в России, которые распространяли идею создания всемирного халифата.

Ранее в Башкирии арестовали возможного «положенца» в криминальном мире.