Общество

На Украине упавшая с крыши глыба льда едва не задела прохожих

Ледяная глыба рухнула в нескольких сантиметрах от прохожих в украинском Днепре

Ледяная глыба рухнула с крыши и упала в считанных сантиметрах от двух женщин на одной из улиц Днепра (российское название — Днепропетровск) на Украине. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

На опубликованной видеозаписи видно, как большой кусок льда падает у ног украинок. Женщины отделались испугом.

30 января на Хавской улице Москвы лед с крыши одного из жилых домов упал на голову проходившей мимо 65-летней женщины. Она получила несовместимые с жизнью травмы. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, территорию вокруг здания оцепили. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

18 января в Москве возбудили уголовное дело после падения ледяной глыбы на женщину с коляской. Прохожие сразу же бросились на помощь женщине, вынули ребенка из коляски и отнесли его в помещение аптеки. Там ребенка осмотрели — малыш не пострадал.

Ранее на Камчатке из-за угрозы схода снега с крыш включили сигнализации.
 
