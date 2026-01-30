Автор песни «Бу-ра-ти-но» опроверг запрет на прослушивание композиции в Apple Music

Известный российский композитор Алексей Рыбников сообщил, что подписал мировое соглашение с Apple. Об этом он рассказал изданию «Подъем».

«С Apple подписано мировое соглашение <...> теперь правами управляет Первое музыкальное издательство. И оно сейчас упорядочивает использование прав на мою музыку», — сказал Рыбников.

Композитор также опроверг ранее появившуюся информацию о том, что суд запретил скачивать песню «Бу-ра-ти-но» через Apple Music, уточнив, что эти «сведения устаревшие», иск к американскому стримингу был связан с тем, что музыка автора раньше считалась «бесхозной».

До этого ТАСС сообщал, что Мосгорсуд удовлетворил иск Рыбникова и наложил обеспечительный запрет на скачивание и распространение песни «Бу-ра-ти-но» и других композиций через приложение Apple Music. Под запрет якобы попали 247 композиций из разных советских фильмов, написанных Рыбниковым.

Рыбников является автором музыки к рок-опере «Юнона и Авось» и к фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Усатый нянь», «Вам и не снилось», «Про Красную шапочку», «Приключения Буратино». Он — лауреат государственной премии Российской Федерации и премии Президента Российской Федерации. В 1999 году композитор удостоился звания Народного артиста России.

Ранее суд закрыл третий иск Рыбникова к дочерним компаниям Warner Music.