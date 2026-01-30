Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Общество

В Госдуме предложили помочь многодетным семьям с закрытием ипотеки

Депутат Гусев: необходимо усилить господдержку для многодетных с ипотекой
Григорий Сысоев/РИА Новости

В Госдуме считают необходимым усилить государственную поддержку многодетным семьям при закрытии ипотеки. Об этом заявили депутаты Дмитрий Гусев и Елена Драпеко, пишет РИА Новости.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. Инициатива предлагает изменить действующий порядок предоставления выплаты для многодетных семей.

Авторы инициативы предлагают перейти к комбинированной модели поддержки. Предельный размер выплаты предлагается установить в размере 6,4% от суммы ипотечного кредита или займа, но не менее 550 тысяч рублей. На данный момент размер госпомощи ограничен суммой в 450 тысяч рублей.

«450 тыс. рублей в 2019 году и сегодня - это совершенно разные деньги. Наша задача — вернуть этой мере реальную ценность», — сказал Гусев.

До этого руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что для решения жилищного вопроса россиян нужно разрабатывать механизмы без участия банков — например, наемные дома, фонд которых можно пополнять с помощью непроданных квартир в новостройках.

Ранее россиянам рассказали, стоит ли рефинансировать ипотеку в 2026 году.
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян массово взламывают через Wi-Fi. Как обезопасить себя и свой гаджет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!