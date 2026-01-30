В Госдуме предложили помочь многодетным семьям с закрытием ипотеки

В Госдуме считают необходимым усилить государственную поддержку многодетным семьям при закрытии ипотеки. Об этом заявили депутаты Дмитрий Гусев и Елена Драпеко, пишет РИА Новости.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму. Инициатива предлагает изменить действующий порядок предоставления выплаты для многодетных семей.

Авторы инициативы предлагают перейти к комбинированной модели поддержки. Предельный размер выплаты предлагается установить в размере 6,4% от суммы ипотечного кредита или займа, но не менее 550 тысяч рублей. На данный момент размер госпомощи ограничен суммой в 450 тысяч рублей.

«450 тыс. рублей в 2019 году и сегодня - это совершенно разные деньги. Наша задача — вернуть этой мере реальную ценность», — сказал Гусев.

До этого руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что для решения жилищного вопроса россиян нужно разрабатывать механизмы без участия банков — например, наемные дома, фонд которых можно пополнять с помощью непроданных квартир в новостройках.

