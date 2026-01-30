Заключенный потребовал от прокуратуры 111 трлн рублей из-за нравственных страданий

Заключенный подал иск к прокуратуре Красноярского края, потребовав 111 трлн рублей из-за бездействия должностных лиц, суд отклонил его жалобу. Об этом сообщил Восьмой кассационный суд общей юрисдикции города Кемерово.

Мужчина обратился в Центральный районный суд города Красноярска с административным иском о признании незаконным бездействия должностных лиц прокуратуры Красноярского края, ссылаясь на несообщение ему о результатах прокурорской проверки по его жалобе. Он заявил, что бездействие ведомства причинило ему нравственные страдания, компенсацию которых он оценил в 111 трлн рублей 9 копеек.

Суд установил, что истец отбывал наказание в исправительной колонии в Красноярском крае и обратился в прокуратуру с жалобой о нарушении закона администрацией исправительного учреждения. Прокуратура провела проверку, в результате которой доводы жалобы подтвердились. После этого на имя начальника исправительного учреждения был принесен протест. Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для признания бездействия ответчика незаконными.

Осужденный пытался оспорить решение, подав жалобу, но суд кассационной инстанции оставил обжалованные судебные акты без изменения.

