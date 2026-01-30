Размер шрифта
Заключенный потребовал от прокуратуры 111 трлн рублей из-за нравственных страданий

Заключенный подал иск к прокуратуре Красноярского края на 111 трлн рублей
Заключенный подал иск к прокуратуре Красноярского края, потребовав 111 трлн рублей из-за бездействия должностных лиц, суд отклонил его жалобу. Об этом сообщил Восьмой кассационный суд общей юрисдикции города Кемерово.

Мужчина обратился в Центральный районный суд города Красноярска с административным иском о признании незаконным бездействия должностных лиц прокуратуры Красноярского края, ссылаясь на несообщение ему о результатах прокурорской проверки по его жалобе. Он заявил, что бездействие ведомства причинило ему нравственные страдания, компенсацию которых он оценил в 111 трлн рублей 9 копеек.

Суд установил, что истец отбывал наказание в исправительной колонии в Красноярском крае и обратился в прокуратуру с жалобой о нарушении закона администрацией исправительного учреждения. Прокуратура провела проверку, в результате которой доводы жалобы подтвердились. После этого на имя начальника исправительного учреждения был принесен протест. Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для признания бездействия ответчика незаконными.

Осужденный пытался оспорить решение, подав жалобу, но суд кассационной инстанции оставил обжалованные судебные акты без изменения.

Ранее сообщалось, что россиянин, пожаловавшийся на отсутствие телевизора в СИЗО, получит компенсацию.
 
