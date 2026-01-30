Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

«Украина будет нарушать»: в Госдуме оценили шансы на успех энергоперемирия

Депутат Соболев: Украина нарушит энергетическое перемирие с Россией
Станислав Красильников/РИА Новости

Украина, скорее всего, нарушит энергетическое перемирие и продолжит удары по России. В таком случае Москва также не будет соблюдать соглашение. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Если Украина нарушит, я думаю, и мы будем нарушать (энергетическое перемирие – «Газета.Ru») <…> Украина нарушала и будет нарушать. Дело в том, что наши энергетические объекты, они в основном прикрыты нормально. А вот то, что Украина наносит удары по совершенно мирным объектам, ни к энергетике, ни к чему-либо другому не относящимся, я думаю, что как наносила, так и будет наносить», — отметил он.

В четверг, 29 января, президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил российского коллегу Владимира Путина на неделю прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных холодов и критической ситуации в стране, особенно в Киеве. Украинский лидер Владимир Зеленский уже поблагодарил Трампа за его помощь. Однако на данный момент не было никаких подтверждений от российской стороны о недельном прекращении обстрелов.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой Трампа.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, если Россия откажется бить по украинской энергетике, то и ВСУ не станут «применять ответные шаги».

Ранее Лавров рассказал, что думают в Москве о перемирии, которого хочет Зеленский.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!