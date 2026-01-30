«Украина будет нарушать»: в Госдуме оценили шансы на успех энергоперемирия

Украина, скорее всего, нарушит энергетическое перемирие и продолжит удары по России. В таком случае Москва также не будет соблюдать соглашение. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Если Украина нарушит, я думаю, и мы будем нарушать (энергетическое перемирие – «Газета.Ru») <…> Украина нарушала и будет нарушать. Дело в том, что наши энергетические объекты, они в основном прикрыты нормально. А вот то, что Украина наносит удары по совершенно мирным объектам, ни к энергетике, ни к чему-либо другому не относящимся, я думаю, что как наносила, так и будет наносить», — отметил он.

В четверг, 29 января, президент США Дональд Трамп сообщил, что попросил российского коллегу Владимира Путина на неделю прекратить обстрелы украинских городов из-за сильных холодов и критической ситуации в стране, особенно в Киеве. Украинский лидер Владимир Зеленский уже поблагодарил Трампа за его помощь. Однако на данный момент не было никаких подтверждений от российской стороны о недельном прекращении обстрелов.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой Трампа.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, если Россия откажется бить по украинской энергетике, то и ВСУ не станут «применять ответные шаги».

Ранее Лавров рассказал, что думают в Москве о перемирии, которого хочет Зеленский.