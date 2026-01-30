Российские ученые создали новый метод борьбы с внутрибольничной инфекцией

Российские ученые разработали инновационный метод борьбы с внутрибольничными инфекциями, основанный на применении ингаляций с бактериофагами – вирусами, избирательно уничтожающими бактерии. Об этом сообщил РИА Новости директор ФНКЦ РР, академик РАН Андрей Гречко.

«Учеными центра разработана и внедрена в клиническую практику уникальная отечественная стратегия антимикробной терапии на основе персонализированного использования бактериофагов для пациентов в хроническом критическом состоянии», – пояснил Гречко.

По его словам, после пандемии COVID-19 и начала СВО в России значительно увеличилась устойчивость микроорганизмов к антибиотикам, когда традиционные препараты и их комбинации становятся неэффективными.

«Каждый десятый случай внутрибольничной инфекции сегодня — это антибиотикорезистентность. Если мы возьмем в масштабе амбулаторно-поликлинической практики, где ежедневно лечение получают сотни тысяч пациентов, то это получатся миллионы», – констатировал Гречко.

Новая технология позволит в кратчайшие сроки создавать индивидуальные формулы фаговых комплексов, адаптированных к конкретному «бактериальному пейзажу» пациента. Лечение, проведенное на большой группе пациентов, находящихся в реанимации, продемонстрировало свою безопасность и эффективность, а также потенциально более низкую стоимость по сравнению с антибиотиками, отметил академик.

Гречко предполагает, что широкое внедрение данной технологии может начаться уже к 2027 году. Он также подчеркнул, что индустриальный партнер проекта – Научно-производственный центр «Микромир» – располагает обширной коллекцией бактериофагов, насчитывающей более тысячи штаммов, что является крупнейшим собранием в мире.

Гречко добавил, что эта технология позволит сократить избыточное использование антибиотиков и спасти тысячи жизней.

