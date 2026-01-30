Экс-президент Румынии рассказал, как Зеленский уйдет из политики

Президент Украины Владимир Зеленский уйдет из политики в качестве «трагического актера». Об этом телеканалу B1 заявил бывший президент Румынии Траян Бэсеску.

«Зеленский начал учить Европу. Он ругает и поучает нас, не понимая, что пришел в политику как комедийный актер, а уйдет как трагический», — отметил он.

Также Бэсеску добавил, что американский президент Дональд Трамп сейчас симпатизирует президенту России Путину больше, чем Зеленскому.

Выступая на форуме в Давосе 22 января, Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как реагировать на угрозы США в адрес Гренландии. Также в выступлении Зеленский заявил, что некий Виктор, который «живет за счет Европы» и пытается «продавать европейские интересы», заслуживает подзатыльника. СМИ посчитали, что он имел в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что выступление Зеленского говорит о его отчаянии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Зеленский в Давосе «перешел черту», а в МИД Италии его обвинили в неблагодарности.

Кроме того, 30 января Зеленский раскритиковал европейские страны за то, то они задерживают оплату систем ПВО Patriot.

Ранее Зеленского обвинили в открытом вымогательстве.