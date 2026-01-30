Размер шрифта
В МИД РФ отказались комментировать предстоящую встречу с Украиной

Захарова не стала комментировать предстоящую встречу РФ и Украины в Абу-Даби
Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство иностранных дел РФ пока не будет комментировать предстоящую встречу с делегацией Украины в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Предстоящую встречу позволю себе не комментировать пока», — сказала дипломат.

Она добавила, что «чуть позже» обязательно выскажется о переговорах в Абу-Даби.

23 и 24 января в столице ОАЭ прошла первая трехсторонняя встреча делегаций РФ, США и Украины. Как рассказал украинский лидер Владимир Зеленский, стороны обсудили план урегулирования из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. При этом известно, что позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ожидается, что переговоры по урегулированию конфликта продолжатся 1 февраля. Новая встреча также состоится в Абу-Даби, но в этот раз на ней не будут присутствовать специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. В Кремле заявили, что новый раунд переговоров пройдет на более низком уровне.

Ранее помощник Путина назвал главный вопрос в рамках переговоров по Украине.
 
