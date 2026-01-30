В Нидерландах рассказали об обнадеживающих новостях по урегулированию на Украине

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил сообщил, что от украинских коллег поступили «обнадеживающие новости» о прогрессе на переговорах по урегулированию конфликта Москвы и Киева. Об этом пишет Politico.

Как сказал дипломат, Вашингтону следует усилить давление на российские власти. По его мнению, это поможет ускорить процесс урегулирования конфликта на Украине.

«Нам действительно нужно, чтобы президент США [Дональд Трамп] оказал давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров и завершила этот конфликт», — отметил глава МИД Нидерландов.

30 января газета The Washington Post со ссылкой на неназванного западного дипломата написала, что для прорыва в переговорах по урегулированию конфликта России и Украины нужна встреча между главами этих государств Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Источник заявил, что без такой встречи переговорщики рискуют «идти по кругу», так как самые важные решения «могут быть приняты только президентами».

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что власти страны рассматривают только Москву как возможное место проведения встречи Путина и Зеленского.

Ранее помощник Путина назвал главный вопрос в рамках переговоров по Украине.