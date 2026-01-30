Паяный россиянин украл из клиники деньги, пытался сбежать через окно и попался полиции

В Сыктывкаре задержали мужчину, который ограбил клинику и сбежал через окно

В Сыктывкаре мужчина вломился ночью в частную клинику, похитил деньги, но при попытке сбежать через окно получил травму и был задержан полицией. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

По данным ведомства, сигнализация в медицинском учреждении сработала около двух часов ночи. Прибывший наряд обратил внимание на прихрамывающего мужчину неподалеку. Как позже объяснил 44-летний ранее судимый житель города, он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в здание, взломал замок и похитил из кассы более 21 тысячи рублей.

Увидев полицейскую машину, он попытался скрыться, выпрыгнув со второго этажа, но неудачно приземлился и получил травму ноги. Все похищенные деньги изъяты, возбуждено уголовное дело о краже.

До этого в Тюменской области мужчину задержали за кражу 1400 кг огурцов из гипермаркетов. 31-летний предприниматель в течение недели посещал разные торговые точки. Там он брал коробки с фруктами и овощами, а на кассе самообслуживания расплачивался только за часть.

Ранее в Подмосковье мужчина украл 20 пачек масла и спрятал их в штанах.