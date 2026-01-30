Военкор Котенок сделал вывод по «морозному перемирию» Трампа

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что Киев сделал вид, что не заметил «морозного перемирия» президента США Дональда Трампа, в рамках которого должны были быть приостановлены удары по энергообъектам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Укронацисты, похоже, этой филантропии «не заметили» (…) Так что ничего нового. Все по-прежнему, как и во время «Минсков — 1, 2» и так далее, во время которых, как выяснилось позже, нас обманули. СВО продолжается», — написал военкор.

Котенок привел информацию об угрозах атак ВСУ на российские регионы, среди которых были Крым, Краснодарский край и Брянская область.

30 января издание «Страна.ua» сообщило, что энергетическое перемирие между Москвой и Киевом приходится на последние дни непродолжительного потепления на Украине.

В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава Белого дома Дональд Трамп попросил российского лидера Владимира Путина воздержаться на неделю, до 1 февраля, от ударов по Украине на фоне переговоров. На уточняющий вопрос, идет ли речь об энергетическом перемирии, представитель Кремля не ответил, но добавил, что российская сторона согласилась с необходимостью создания благоприятных условий для проведения переговоров.

Ранее Зеленский подтвердил, что прошедшей ночью не было ударов по энергетике Украины.