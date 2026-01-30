Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Спорт

Легенда «Реала» может дебютировать в боксе против блогера

39-летний Рамос может дебютировать в боксе против блогера Тейта
Reuters

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос может дебютировать в боксе с блогером Эндрю Тейтом на турнире Misfits Boxing. Об этом сообщает Moslee.

Поединок может состояться в Катаре 22 августа 2026 года. Бой пройдет в весовой категории до 88.5 килограммов, его регламент ограничен шестью раундами по три минуты каждый. Организацией мероприятия займется промоушен Misfits Boxing, специализирующийся на проведении шоу-боев с участием знаменитостей из разных сфер.

При этом 39-летний Рамос, чья футбольная карьера пока не завершена, параллельно находится в поисках нового клуба в Европе. Спортсмен надеется, что игровая практика позволит ему получить приглашение в сборную Испании для участия в чемпионате мира 2026 года. Ранее сообщалось, что Рамос близок к покупке своего бывшего клуба — испанской «Севильи».

Рамос начал профессиональную карьеру в «Севилье» в 2004 году, откуда летом 2005-го перешел в мадридский «Реал», провел в клубе 16 сезонов и стал его легендой, выиграв 4 Лиги чемпионов, после чего в 2021 году на два сезона присоединился к «Пари Сен-Жермен», а в сентябре 2023-го вернулся в «Севилью», откуда ушел во второй раз 31 января 2024 года после расторжения контракта.

Ранее стало известно о встрече «ПСЖ» Сафонова с «Монако» Головина в стыковом матче Лиги чемпионов.
 
Теперь вы знаете
НАТО создает банк "для войны с Россией" с капиталом более $100 млрд. Кто стоит за проектом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!