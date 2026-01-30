Обладатель трех «Грэмми» отменил концерты в России

Рэпер T.I. не выступит в России в феврале 2026 года. Об этом сообщили «Афише Daily» в агентстве Say Agency, которое отвечает за организацию концертов.

Артист не сможет приехать из-за личных причин, не связанных с его желанием. Он также обратился к фанатам с видеообращением, в котором сказал, что делает все возможное, чтобы перенести шоу.

«Привет всем моим друзьям и поклонникам в России. Как бы мне ни хотелось приехать и повеселиться с вами в феврале, обстоятельства не позволяют этого сделать. Не могу дождаться, когда снова увижусь с вами и отлично проведу время», — сказал артист.

В завершение своей речи T.I. пожелал поклонникам мира и любви, а также признался в своем уважении к ним.

Концерты должны были пройти 6 февраля 2026 года в московском «МТС Live Холле» и 8 февраля того же года в петербургском СК «Юбилейный».

T.I., настоящее имя Клиффорд Джозеф Харрис-младший, считается одной из ключевых фигур в развитии южного рэпа и трэпа. Он основал лейбл Grand Hustle Records и выпустил альбом «Trap Muzik» в 2003 году, который стал культовым. За свою карьеру T.I. получил три премии «Грэмми».

