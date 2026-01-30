Политолог рассказал, почему Россия не сможет помочь Ирану военным путем

Возможный удар США по Ирану был бы для России весьма болезненным, но вряд ли Москва в данном случае сможет оказать какую-то военную помощь Ирану, так как это не входит в документ о стратегическом сотрудничестве. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.

«Иран действительно является нашим серьезным экономическим партнером, фактически он стал для нас дверью на Юг. Однако в случае военной агрессии США против Ирана, Москва вряд ли сможет помочь военным способом. В отличие от той ж Северной Кореи, с которой у нас также заключен договор о стратегическом партнерстве, мы не можем помогать Тегерану военным способом, так как такой пункт был исключен из соглашения по инициативе самого Ирана», — сказал политолог.

Он считает, что единственное, что сможет сделать Россия в случае, если США нанесут удар по Ирану, — это сделать выводы о необходимости усилить обороноспособность, в том числе в зонах российских интересов.

«На самом деле в военном плане у России только один настоящий друг на международной арене — это КНДР. Они уже показали свою приверженность договоренностям с Москвой, когда направили войска для ликвидации последствий вторжения в Курскую область. Сами же иранцы не захотели брать на себя никаких подобных обязательств, так как хотели развивать многовекторную внешнюю политику. Теперь это решение обернулось против них», — заключил Балмасов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с властями Ирана. Он рассказал, что назвал два условия: отсутствие ядерного оружия и никаких убийств протестующих.

