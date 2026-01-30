Размер шрифта
Канцлер Германии высказался о росте числа безработных в стране

Мерц назвал тревожным сигналом рост числа безработных в Германии
Yves Herman/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал тревожным сигналом рост числа безработных и волну банкротств в Германии. Об этом он написал в соцсети X.

«Увеличение числа безработных до более чем 3 млн является тревожным сигналом. То же касается и банкротств компаний. <...> Подъем экономики должен быть центральной темой в этом году», — написал Мерц.

Он добавил, что кабмин Германии уже принял ряд мер для поддержки экономики.

В январе Мерц утверждал, что ситуация в немецкой экономике достигла критической точки. Он отметил успехи в миграционной политике, но обратил на сложности с экономикой страны.

До этого сообщалось, что каждая третья компания Германии планирует сокращения в 2026 году. Наиболее сложная ситуация сложилась в промышленном секторе, где о предстоящих увольнениях заявили 41% предприятий.

Ранее в Германии признали серьезную ситуацию в экономике страны.
 
