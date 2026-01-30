Размер шрифта
Суд признал банкротом бывшего главу разорившегося банка «Югра» Шиляева

Экс-главу разорившегося банка «Югра» Дмитрия Шиляева признали банкротом
Максим Блинов/РИА «Новости»

Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выступающего от имени обанкротившегося в 2017 году банка «Югра», и признал несостоятельным бывшего председателя правления банка Дмитрия Шиляева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В отношении Шиляева инициирована процедура реализации имущества. Суд зарегистрировал в реестре требований кредиторов Шиляева требования «Югры» на сумму, превышающую 17,3 млрд рублей.

До этого Замоскворецкий суд Москвы постановил взыскать указанную сумму солидарно с Шиляева, бывшего бенефициара «Югры» Алексея Хотина, экс-президента банка Алексея Нефедова и бывшего директора столичного филиала Нины Черновой, удовлетворив иск, поданный АСВ.

Финансовым управляющим Шиляева утвержден Антон Саитов, представляющий ассоциацию МСРО «Содействие».

В ноябре 2024 года суд национализировал имущество Хотина, обвиняемого в многомиллиардных хищениях, — все здание гостиницы «Москва», в том числе находящийся в строении пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон», а также комплекс апартаментов.

Ранее было названо число компаний, вовлеченных в преступную схему экс-владельца банка «Югра».
 
