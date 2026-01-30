Размер шрифта
Трамп назвал кандидата на пост руководителя ФРС США

Трамп выдвинул кандидатуру Уорша на пост руководителя ФРС США
Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру бывшего члена Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на пост руководителя организации. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я рад сообщить, что выдвигаю кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя ФРС», — написал глава Белого дома.

До этого действующий глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что американский минюст угрожает ему уголовными обвинениями в связи с «показаниями перед банковским комитетом сената в июне прошлого года». По его словам, эти показания, в частности, касались многолетнего проекта по реконструкции исторических зданий ФРС.

Также Пауэлл заявил, что «это беспрецедентное действие» необходимо рассматривать «в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации» президента США Дональда Трампа.

Он добавил, что угроза уголовного преследования является следствием того, что ФРС устанавливает процентные ставки, «исходя из своей наилучшей оценки того, что отвечает интересам общества, а не в соответствии с предпочтениями» главы Белого дома, который ждал серьезного снижения ставки.

Ранее Трамп назвал главу ФРС «упрямым ослом».
 
