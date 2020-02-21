Зеленский пообещал наказать всех организаторов беспорядков в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook пообещал наказать всех, кто специально разжигал беспорядки в Новых Санжарах Полтавской области вокруг эвакуированных из Китая.

«Мы знаем, что кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику, а потом подстрекал к этой дикости», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что камеры сняли многих заказчиков и организаторов, которые будут наказаны.

20 февраля на Украину прибыли автобусы с эвакуированными из Китая. Местные жители устроили протесты, переросшие в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

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