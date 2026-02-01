Зеленский назвал дату нового раунда переговоров с РФ и США

Зеленский: 4 и 5 февраля в Абу-Даби пройдут новые встречи по урегулированию

На следующей неделе, 4 и 5 февраля, в Абу-Даби пройдет новый раунд переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Только что был доклад нашей переговорной команды. Определены даты следующих трехсторонних встреч: 4 и 5 февраля в Абу-Даби. Украина готова к предметному разговору», — написал он.

1 февраля постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер выразил оптимизм в отношении перспектив мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Как сказал постпред при НАТО, в настоящее время стороны находятся как никогда близко к достижению цели.

23 и 24 января в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной. Российскую делегацию возглавлял Игорь Костюков, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ. Украинскую сторону представлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Продолжить переговоры планировалось 1 февраля.

В конце месяца Зеленский допустил, что проведение новых встреч между представителями России и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов 1 февраля может быть отложено из-за роста напряженности в отношениях между США и Ираном.

