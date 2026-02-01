Стало известно, может ли Сафонов сыграть в следующем матче «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Сафонов включен в заявку команды на матч против «Страсбура»

Российский вратарь парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку команды на матч 20-го тура чемпионата Франции против «Страсбура». Информация об этом опубликована на официальном сайте клуба.

Также в заявку был включен новый игрок парижского клуба — Дро Фернандес, перешедший из «Барселоны».

Заявка «ПСЖ»: Сафонов, Шевалье, Марин, Хакими, Бералдо, Маркиньос, Забарный, Рамуш, Дембеле, Дуэ, Витинья, Кан Ин, Эрнандес, Маюлу, Мендеш, Дро, Баркола, Заир-Эмери, Мбайе, Пачо, Невеш.

Для «ПСЖ» этот матч выездной. Игра состоится 1 февраля, стартовый свисток для команд прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд.

После этого Сафонов восстанавливался на протяжении нескольких недель, вернулся в общую группу и провел всего несколько тренировок перед тем, как Энрике поставил его в стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Ньюкаслом». Игра завершилась со счетом 1:1.

Ранее во Франции назвали преимущество Сафонова над конкурентом в «ПСЖ».