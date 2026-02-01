Учитель надругался над первоклассницей прямо в школе

NDTV: в Индии мужчина изнасиловал ученицу первого класса и был задержан

В Индии арестовали мужчину, который надругался над первоклассницей. Об этом 31 января сообщает NDTV.

Инцидент произошел в четверг, 29 января, в государственной школе в округе Тикамгарх, штат Мадхья-Прадеш, где пострадавшая учится в первом классе. В тот день девочка пришла на уроки, и педагог совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Вернувшись домой, школьница рассказала о случившемся своей семье, после чего ее родные пришли в ближайший полицеский участок и потребовали немедленных действий по этому делу.

Мужчину задержали и арестовали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней. Дальнейшее расследование по этому делу продолжается. Что именно сделал учитель и в каком состоянии сейчас находится его жертва, не уточняется.

