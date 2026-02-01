Медведев заявил, что РФ «так и не нашла» якобы отправленные Трампом подлодки

Медведев: РФ так и не увидела у своих берегов обещанные Трампом подлодки

Россия так и не увидела никаких подводных лодок, которые президент США Дональд Трамп обещал направить к российскому побережью. Об этом в ходе интервью для ТАСС, Reuters и проекта Wargonzo заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, американский лидер пытается внедрить новые способы управления страной. В частности, он является первым хозяином Белого дома, который властвует через социальные сети, отметил Медведев.

«Можно иронизировать, что что-то непродуманно или эмоционально. Да, наверное, так и есть. Пару [подводных] лодок хотел отправить куда-то, мы так их и не нашли», — рассказал зампредседателя Совбеза.

1 августа прошлого года Трамп сообщил, что отдал приказ передислоцировать две атомные подлодки в «соответствующие районы» в ответ на, как он выразился, провокационные высказывания Медведева на ядерную тематику.

В своих постах Медведев писал, что президент США играет с РФ в «игру ультиматумов» и ему необходимо понять, что российская сторона не является Израилем или Ираном. Кроме того, каждый новый ультиматум воспринимается Москвой в качестве угрозы и «шага к войне» с Соединенными Штатами. Зампред Совбеза РФ также призывал американского лидера не идти по пути его предшественника Джо Байдена.

Ранее американским генералам посоветовали провести Трампу ликбез по подлодкам.