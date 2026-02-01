«Действует нахрапом»: Медведев рассказал о тактике Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп как бывший бизнесмен «действует нахрапом», что довольно эффективно в отношении со многими европейскими странами. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

«Как бывший бизнесмен - а бывших бизнесменов не бывает, как и некоторых других бывших - он всегда действует нахрапом: я вас запугаю, потом отойду, а вы согласитесь на половину моих условий», — подчеркнул зампред Совбеза.

Медведев отметил, что подобная тактика «довольно эффективна», он привел в пример отношения США с Великобританией, а также другими, в том числе, европейскими странами.

До этого Медведев выразил мнение, что СВО приближается к тому, что «военная победа России... просматривается по целому ряду параметров». При этом зампред Совбеза уточнил, что «факт военной победы очень важен» и сообщил, что ему бы хотелось достижения целей специальной операции «как можно скорее», а также напомнил, что эти цели остаются неизменными.

