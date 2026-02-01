Размер шрифта
«Аннушка уже разлила масло»: Медведев предрек судьбу Зеленского, напомнив сюжет романа Булгакова

Медведев заявил, что Зеленскому не сносить головы, как в романе Булгакова
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo привел цитату из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», отвечая на вопрос о президенте Украины Владимире Зеленском. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале политика.

«Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу. <...> как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже пролила масло». И, значит, головы ему не сносить», — сказал Медведев.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, Зеленский понимает свою незавидную участь после окончания конфликта. По его словам, стремясь избежать мирного урегулирования, украинский лидер постепенно готовит почву для бегства.

Накануне политолог из США Гилберт Доктороу заявил, что Вашингтон нашел решение по Украине, удовлетворяющее обе стороны конфликта. По его словам, все требования России будут удовлетворены, а украинскому лидеру помогут без скандала покинуть пост президента. Речь идет о новых выборах, в ходе которых украинцы проголосуют за замену Зеленского, когда поймут, что их стране выделят $800 млрд на восстановление.

Ранее Медведев назвал Зеленского «вонючим ублюдком», который хочет войны.
 
