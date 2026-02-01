Шойгу рассказал об отношении России к вопросу Тайваня

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что Россия подтверждает поддержку Пекина по вопросу Тайваня. Его слова передает ТАСС.

«Видим, что недоброжелатели Китая продолжают дестабилизировать ситуацию в Тайваньском проливе. Со своей стороны хочу подтвердить нашу последовательную и неизменную поддержку Пекина по вопросу Тайваня», — подчеркнул Шойгу.

Секретарь Совета безопасности также отметил, что в России исходят из того, что правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим «весть Китай». По его словам, Москва «внимательно отслеживает проводимую в Японии политику ускоренной милитаризации».

«Готовы к уплотнению внешнеполитической координации с Пекином, в том числе на площадке ООН и ее Совета Безопасности, а также в рамках БРИКС, ШОС и других многосторонних форматов», — заявил Шойгу.

До этого Шойгу рассказал, что во время поездки в Китай обсудит с министром иностранных дел КНР Ван И вопросы, касающиеся двусторонних отношений и мировой повестки дня. Также секретарь Совета безопасности добавил, что всегда с удовольствием посещает Пекин, и в этот раз будет рад воспользоваться случаем поздравить граждан КНР с наступающим Китайским Новым годом.

Ранее Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом.