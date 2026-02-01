Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Шойгу рассказал об отношении России к вопросу Тайваня

Шойгу: Россия неизменно поддерживает Китай по вопросу Тайваня
Евгений Биятов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что Россия подтверждает поддержку Пекина по вопросу Тайваня. Его слова передает ТАСС.

«Видим, что недоброжелатели Китая продолжают дестабилизировать ситуацию в Тайваньском проливе. Со своей стороны хочу подтвердить нашу последовательную и неизменную поддержку Пекина по вопросу Тайваня», — подчеркнул Шойгу.

Секретарь Совета безопасности также отметил, что в России исходят из того, что правительство КНР является единственным законным правительством, представляющим «весть Китай». По его словам, Москва «внимательно отслеживает проводимую в Японии политику ускоренной милитаризации».

«Готовы к уплотнению внешнеполитической координации с Пекином, в том числе на площадке ООН и ее Совета Безопасности, а также в рамках БРИКС, ШОС и других многосторонних форматов», — заявил Шойгу.

До этого Шойгу рассказал, что во время поездки в Китай обсудит с министром иностранных дел КНР Ван И вопросы, касающиеся двусторонних отношений и мировой повестки дня. Также секретарь Совета безопасности добавил, что всегда с удовольствием посещает Пекин, и в этот раз будет рад воспользоваться случаем поздравить граждан КНР с наступающим Китайским Новым годом.

Ранее Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!