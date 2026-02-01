Семерых россиян задержали в Таиланде после проникновения на территорию отеля

Подростки из России проникли в пятизвездочный отель в Таиланде и были задержаны

В Таиланде полиция задержала и отпустила семерых российских подростков, проникших ночью в отель. Об этом пишет Khaosod.

Владелица пятизвездочного отеля «Ambassador City Jomtien» в пригороде Паттайи На-Джомтьене обратилась в полицию после того, как семеро русскоязычных подростков — трое юношей и четыре девушки — пробрались на территорию временно закрытых зданий Tower Wing и Ambassador Wing. Инцидент произошел около 2:00 31 января.

Подозрительных туристов заметили охранники комплекса. В этот момент двое из несовершеннолетних ждали приятелей у входа в здание, а остальные пятеро пробрались внутрь. В разговоре с сотрудниками службы безопасности они заявили, что пришли заселиться в отель, но вели себя очень нервно, что привело к вызову полиции.

После допроса молодым людям не предъявили обвинений, однако у всех семерых изъяли паспорта и еще два мотоцикла. Представители гостиничного комплекса не смогли указать, что именно было похищено или испорчено незваными гостями.

Что они делали на территории отеля, полиции еще предстоит установить. 54-летняя владелица потребовала наказать подростков за незаконное проникновение.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и изучают видео с камер. Если вина подростков подтвердится, их вызовут на слушание по предъявленным обвинениям или арестуют после возбуждения уголовного дела.

