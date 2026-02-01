Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Семерых россиян задержали в Таиланде после проникновения на территорию отеля

Подростки из России проникли в пятизвездочный отель в Таиланде и были задержаны
TourDom.ru

В Таиланде полиция задержала и отпустила семерых российских подростков, проникших ночью в отель. Об этом пишет Khaosod.

Владелица пятизвездочного отеля «Ambassador City Jomtien» в пригороде Паттайи На-Джомтьене обратилась в полицию после того, как семеро русскоязычных подростков — трое юношей и четыре девушки — пробрались на территорию временно закрытых зданий Tower Wing и Ambassador Wing. Инцидент произошел около 2:00 31 января.

Подозрительных туристов заметили охранники комплекса. В этот момент двое из несовершеннолетних ждали приятелей у входа в здание, а остальные пятеро пробрались внутрь. В разговоре с сотрудниками службы безопасности они заявили, что пришли заселиться в отель, но вели себя очень нервно, что привело к вызову полиции.

После допроса молодым людям не предъявили обвинений, однако у всех семерых изъяли паспорта и еще два мотоцикла. Представители гостиничного комплекса не смогли указать, что именно было похищено или испорчено незваными гостями.

Что они делали на территории отеля, полиции еще предстоит установить. 54-летняя владелица потребовала наказать подростков за незаконное проникновение.

Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и изучают видео с камер. Если вина подростков подтвердится, их вызовут на слушание по предъявленным обвинениям или арестуют после возбуждения уголовного дела.

Ранее полуголый пьяный мужчина бегал по отелю в Сочи и ломился к постояльцам.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!