Алькарас одолел Джоковича и выиграл Australian Open

Испанец Алькарас впервые в своей карьере выиграл Australian Open
Tingshu Wang/Reuters

испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл Открытый чемпионат Австралии — 2026 (Australian Open).

Его соперником в финале был представитель Сербии Новак Джокович. Встреча, которая длилась 3 часа 2 минуты, завершилась в четырех сетах с результатом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Алькарас выполнил девять эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 15. На счету Джоковича четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Для Алькараса эта победа на австралийском турнире Большого шлема стала первой в карьере.

Алькарас — победитель теперь семи турниров Большого шлема в одиночном разряде; победитель 24 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов в одиночном разряде, серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в одиночном разряде.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

Ранее российская теннисистка проиграла в финале Australian Open.
 
