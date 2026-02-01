Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Наука

Назван фактор повышения риска рассеянного склероза в два раза

EnvInt: «вечные химикаты» могут повышать риск рассеянного склероза в два раза
Shutterstock

«Вечные» химические вещества в составе косметики, одежды и посуды с антипригарным покрытием могут повышать риск развития рассеянного склероза почти вдвое. К такому выводу пришли ученые из Швеции. Результаты исследования опубликованы в журнале Environment International (EnvInt).

Рассеянный склероз — аутоиммунное заболевание центральной нервной системы с неясными причинами возникновения. За последние 30 лет его распространенность в мире выросла примерно на 26%. Новая работа указывает на возможную роль стойких химических загрязнителей, которые широко присутствуют в окружающей среде и организме человека.

Речь идет о пер- и полифторалкильных веществах (ПФОС) и полихлорированных бифенилах (ПХБ) — соединениях, активно применявшихся с середины XX века в промышленности и быту. Они используются при производстве антипригарных покрытий, водоотталкивающих тканей, огнетушащих пен и косметики и отличаются высокой химической стабильностью и способностью накапливаться в тканях.

Исследование показало, что у людей с более высокой концентрацией этих веществ в крови вероятность рассеянного склероза была значительно выше. Наиболее сильные ассоциации наблюдались не для отдельных соединений, а для их сочетаний, что указывает на возможный токсичный синергетический эффект. Особенно выделялись перфтороктансульфонат (ПФОС) и два гидроксилированных производных ПХБ — 4-OH-CB187 и 3-OH-CB153.

У участников с самыми высокими уровнями этих соединений риск заболевания был примерно в два раза выше, чем у людей с минимальными концентрациями. Известно, что ПФОС и некоторые ПХБ способны преодолевать через гематоэнцефалический барьер и взаимодействовать с иммунными клетками центральной нервной системы.

Авторы предполагают, что такие вещества могут усиливать окислительный стресс и ослаблять защитные механизмы мозга, способствуя аутоиммунным процессам. Примечательно, что повышенный риск сохранялся даже у людей с генетически более благоприятным профилем, что подчеркивает важность факторов окружающей среды в развитии рассеянного склероза.

Ранее был названбыл назван частый фактор риска развития тяжелой болезни мозга.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!