Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Лавров предложил «попытать» европейцев на тему санкций против США

Лавров предложил спросить у европейцев о санкциях против США из-за Гренландии
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Причины, почему Европа на фоне напряженных отношений с США из-за Гренландии готовится воевать с Россией и не вводит санкции против Вашингтона, лучше узнать у самих европейцев. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Министра попросили прокомментировать подготовку Европы к военному столкновению с Россией, в то время как США открыто заявляют о своих притязаниях на Гренландию. Кроме того, журналист поинтересовался, почему против Вашингтона по-прежнему не введены санкции ЕС.

«Не надо меня спрашивать об этом. Постарайтесь договориться с ними, с кем-то из их СМИ. У них кое-какие корреспонденты здесь есть. Попытайте их на эту тему», — сказал в ответ Лавров.

До этого постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что даже если США решатся на установление контроля над Гренландией, европейцы «проглотят» это. По его словам, европейские страны слишком сильно зависят от Вашингтона во всех отношениях — военном, стратегическом, экономическом. Полянский добавил, что европейцы давно уже смирились с двойными стандартами, поэтому в конечном итоге они найдут какую-нибудь формулу, чтобы объяснить, что ничего серьезного на самом деле не произошло.

Ранее Медведев уличил Европу в двойных стандартах.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!