Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Наука

Найден неожиданный участник смертельно опасных инфекций

Cell Reports: метаболит из ягод и чая оказался связан с тяжестью сепсиса
Radovan1/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Института Вистар обнаружили, что гиппуровая кислота — метаболит, образующийся, когда кишечные бактерии расщепляют полифенолы из ягод, чая и других растительных продуктов, — может играть неожиданно важную роль в борьбе с тяжелыми инфекциями. Работа опубликована в Cell Reports.

Ранее гиппуровую кислоту считали безвредным побочным продуктом обмена веществ. Однако новое исследование показало, что она активно вмешивается в работу иммунной системы. Анализ данных пациентов с сепсисом выявил: повышенный уровень этого метаболита связан с более высокой смертностью.

В доклинических моделях инфекции кишечной палочкой ученые заметили, что концентрация гиппуровой кислоты резко падает в первые двое суток после заражения — почти в 24 раза. Это навело исследователей на мысль, что молекула участвует в иммунном ответе.

Дополнительные эксперименты подтвердили: введение гиппуровой кислоты усиливает воспаление, повышая выработку провоспалительных молекул, таких как IL-6 и IL-12, и одновременно подавляя противовоспалительные сигналы.

Молекулярный анализ показал, что гиппуровая кислота активирует ключевые сигнальные пути врожденного иммунитета — через Toll-подобные рецепторы и белок MyD88. Это делает иммунные клетки более чувствительными к патогенам и ускоряет воспалительный каскад.

Кроме того, метаболит меняет липидный обмен в макрофагах, усиливая синтез холестерина и тем самым дополнительно разгоняя воспаление. Когда этот процесс блокировали статинами, провоспалительный эффект исчезал.

Авторы подчеркивают, что полученные данные могут быть важны для лечения сепсиса — например, для мониторинга или регулирования уровня гиппуровой кислоты. В перспективе результаты могут оказаться полезными и для онкологии, в частности для поиска способов «перепрограммировать» иммунные клетки в опухолях, включая рак поджелудочной железы.

Ранее россиян предупредили о рисках сепсиса и воспаления сердца из-за «капельниц красоты».
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!