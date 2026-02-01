Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах
Политика

Медведев сравнил СВО на Украине с Великой Отечественной войной

Медведев: преемственность СВО и ВОВ заключается в защите страны и близких людей
Павел Бедняков/РИА Новости

Преемственность Великой Отечественной войны и спецоперации на Украине заключается в защите своей страны и близких людей. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

Он указал, что свидетели сегодняшних событий «по понятным причинам» не жили во времена Великой Отечественной. Медведев сообщил, что «со своими дедами общался много» и знает, «что было» и «как это происходило».

«И вот при всей несхожести того, что было тогда и сейчас, главное остается одинаковым. Мы защищаем свою страну, мы защищаем своих близких, своих самых близких людей: свои семьи, детей, внуков. Это тогда было так и сейчас так. И в этом я вижу абсолютную преемственность этих событий», — сказал он.

Политик напомнил, что в истории России было множество конфликтов, однако вопрос в том, были ли военные действия народными. Это может быть связано только с защитой интересов своей страны и близких людей, ополчение возникает именно тогда, сказал зампред Совбеза России. В ходе беседы он вспомнил конфликты времен СССР.

«Да, мы выполняли интернациональный долг, мы помогали нашим друзьям, партнерам. Но это все-таки было другое, а это - совершенно иная история. Это защита своей страны. И вот это навсегда. Точно так же, как и подвиг людей, которые сейчас сражаются за нас», — сказал Медведев.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что бойцы СВО ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее Медведев заявил, что победа в СВО «просматривается».
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!