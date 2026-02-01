Медведев сравнил СВО на Украине с Великой Отечественной войной

Преемственность Великой Отечественной войны и спецоперации на Украине заключается в защите своей страны и близких людей. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

Он указал, что свидетели сегодняшних событий «по понятным причинам» не жили во времена Великой Отечественной. Медведев сообщил, что «со своими дедами общался много» и знает, «что было» и «как это происходило».

«И вот при всей несхожести того, что было тогда и сейчас, главное остается одинаковым. Мы защищаем свою страну, мы защищаем своих близких, своих самых близких людей: свои семьи, детей, внуков. Это тогда было так и сейчас так. И в этом я вижу абсолютную преемственность этих событий», — сказал он.

Политик напомнил, что в истории России было множество конфликтов, однако вопрос в том, были ли военные действия народными. Это может быть связано только с защитой интересов своей страны и близких людей, ополчение возникает именно тогда, сказал зампред Совбеза России. В ходе беседы он вспомнил конфликты времен СССР.

«Да, мы выполняли интернациональный долг, мы помогали нашим друзьям, партнерам. Но это все-таки было другое, а это - совершенно иная история. Это защита своей страны. И вот это навсегда. Точно так же, как и подвиг людей, которые сейчас сражаются за нас», — сказал Медведев.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что бойцы СВО ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее Медведев заявил, что победа в СВО «просматривается».