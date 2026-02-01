Размер шрифта
СМИ сообщили об упоминании в файлах Эпштейна поездки на Украину после победы Зеленского

Страна.ua: в файлах Эпштейна значится визит на Украину после победы Зеленского

В файлах американского финансиста Джеффри Эпштейна упоминается его запланированная в 2019 году поездка на Украину после победы на выборах Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика страны».

С кем ведется переписка, не уточняется, но судя по контексту в ней участвовали трое (включая самого Эпштейна).

Из нее следует, что Эпштейн планировал посетить Украину в конце июня 2019 года.

«Я хочу чтобы ты начала читать про политику в Украине. Про Зеленского, коррупцию, парламент, начинай следить за всем этим… Сейчас будет очень интересно наблюдать за политикой в Украине, вся политика это комедия», — написал тогда он.

Также в материалах по делу обнаружили письмо, в котором финансист говорил о восстании на Украине.

По информации автора Telegram-канала Fantastic Plastic Machine, оно было написано в марте 2014 года. Эпштейн адресовал его французскому банкиру Ариан де Ротшильд, которая на данный момент является генеральным директором финансовой организации Edmond de Rothschild Group и первой женщиной, возглавившей ее.

Ранее стало известно о «самой безумной вечеринке» на острове Эпштейна.
 
