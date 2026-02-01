Делегация ОАЭ утеплилась перед переговорами с Путиным

Зарубин: делегация ОАЭ перед переговорами с Путиным подготовилась к морозам

Делегация Эмиратов, участвовавшая в переговорах с президентом России Владимиром Путиным и лидером ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном, подготовилась к московским холодам. Об этом рассказал журналист Павел Зарубин.

«Делегация Арабских Эмиратов хорошо подготовилась к морозам в Москве. Все приехали утепленные и начали сбрасывать с себя пальто и куртки уже на кремлевской лестнице, продолжили в кремлевских залах», — сказал Зарубин.

До этого журналист рассказал, что шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прилетел в Москву в теплой куртке, которую ему подарил Путин в 2022 году во время первого визита лидера ОАЭ в Россию.

29 января Аль Нахайян, который в Абу-Даби принимал переговорщиков из России, Украины и США, прибыл в Москву с официальным визитом. Перед началом переговоров с Путиным в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла торжественная церемония представления членов российской и эмиратской делегаций.

Ранее президент ОАЭ заявил, что ценит отношения с Путиным.