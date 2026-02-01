В Госдуме призвали проверить российское модельное агентство из дела Эпштейна

Депутат Милонов: только подонок мог поставлять девушек из России на остров Эпштейна

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» призвал выяснить, действительно ли модельное агентство Shtorm из Краснодара поставляло девушек на остров американского финансиста Джеффри Эпштейна. И предложил выслать директора организации на этот самый остров, если информация подтвердится.

«Тут нужно обязательно выяснить. Если это действительно так, то тогда директора этого агентства нужно самого поставить в качестве модели на какой-нибудь остров извращенца, чтобы он пользовался им как угодно, потому что это только подонок мог поставлять наших девушек в качестве проституток на остров Эпштейна. Так что пусть директор краснодарского агентства сам убирается на свой остров шлюх», — сказал Милонов.

1 февраля Telegram-канал Kub Mash сообщил, что краснодарское модельное агентство Shtorm якобы могло поставлять девушек на остров Эпштейна. Однако прямых доказательств причастности организации к какой-либо незаконной деятельности в материалах дела финансиста нет.

Сама директор кубанского агентства опровергла изданию причастность фирмы к делу Эпштейна. Она заявила, что намерена судиться с распространителями информации и даже готова пройти проверку на полиграфе.

Ранее сообщалось, что Жириновский пять раз упоминается в файлах по делу Эпштейна.