«Взорвал западный консенсус»: Пушков рассказал об отношениях США и Европы при Трампе

При президенте Соединенных Штатов Дональде Трампе отношения между Штатами и Европой достигли «самой низкой отметки» в современной истории, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор опубликовал обложку польского издания Polityka: «Холодная война» между Трампом и Европой» и отметил, что прежде термин «холодная война» относился к противостоянию СССР и соцлагеря с объединенным Западом.

«С Трампом все изменилось: он взорвал западный консенсус, а «градус отношений» между США и Европой упал до самого низкой отметки в современной истории», — подчеркнул Пушков.

В то же время сенатор отметил, что США и Европа объединены рядом организаций, таких как «Большая семерка», Международный валютный фонд, Североатлантическим альянс, и являются частью одной системы.

«Однако никогда еще США не противопоставляли себя Европе так, как при Трампе. Одно лишь покушение Трампа на Гренландию чего стоит... Так что - да: холодная война внутри западного альянса», — отметил политик.

До этого Пушков сообщил, что европейские политики выступают против восстановления диалога с Россией и потому настроены на «долгий и глубокий конфликт». По его словам, некоторые из них все еще ждут, как поведет себя Трамп, и «не развернется» ли он навстречу европейской «партии войны».

Ранее Медведев рассказал о тактике Трампа в отношении Европы.