Медведев заявил о стремлении Трампа к роли миротворца

Медведев: Трамп реально старается, чтобы остаться в истории миротворцем

Президент США Дональд Трамп стремиться остаться в истории миротворцем. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС.

«Трамп, это очевидно, хочет остаться в истории миротворцем. И он старается. Где-то у него получается, где-то нет. Он все-таки реально старается это делать», — сказал политик.

Зампред Совбеза также высказал мнение о том, что при Трампе российско-американские контакты стали намного более продуктивными. И это «идет на пользу делу», отметил Медведев.

В этом же интервью Медведев подчеркнул, что ему бы хотелось достижения целей спецоперации «как можно скорее». Он напомнил, что цели, заявленные президентом России Владимиром Путиным, остаются неизменными за исключением нюансов.

Речь идет в том числе о недопущении новых конфликтов, уточнил он.

29 декабря президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО заявил, что российские силы успешно продвигаются вперед, а украинские войска отступают по всей линии боевого соприкосновения.

