Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеГибель пациентов в интернате КузбассаВирус Нипах

В Турции отозвали лицензию у популярной среди туристов платежной системы

ЦБ Турции отозвал лицензию популярной у туристов платежной системы Mypayz
Global Look Press

Центральный банк Турции аннулировал лицензии нескольких платежных организаций, включая систему, широко использовавшуюся иностранными туристами. Об этом сообщил источник РИА Новости на финансовом рынке страны.

По его словам, турецкий регулятор в ночь на 1 февраля отменил лицензии четырех компаний, занимавшихся электронными денежными переводами и платежными услугами. Речь идет о Vizyon Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri AS, BSM Odeme Hizmetleri ve Elektronik Para AS, Vepara Elektronik Para ve Odeme Hizmetleri AS, а также находящейся в стадии ликвидации Mypayz Odeme Kurulusu AS.

Эксперт отметил, что именно Mypayz была особенно популярна среди туристов. По его оценке, спрос на сервис объяснялся простотой использования и минимальными требованиями к верификации.

Источник агентства объяснил, что система позволяла оплачивать товары и услуги без открытия банковского счета в Турции, а также обходить сложности, возникавшие при использовании иностранных банковских карт, которые в последние годы нередко сталкивались с ограничениями или отказами. Подобные платежные решения активно применялись в туристических зонах — в отелях, ресторанах и сервисах аренды — благодаря скорости операций и удобству для краткосрочного пребывания в стране.

В конце осени Центральный банк Турции отозвал лицензию платежной системы Papara, популярной среди российских пользователей. Сервис позволял дистанционно открывать счет по заграничному паспорту и повышать лимиты после прохождения верификации.

Весной аналогичные меры были приняты в отношении другой платежной системы — Ininal. В марте 2025 года ее председатель совета директоров Эркан Корк также был задержан, после чего ЦБ Турции отозвал лицензию компании по тем же основаниям.

Ранее финансист порекомендовал россиянам заменить карты Visa и Mastercard.
 
Теперь вы знаете
Открыта новая пригодная для жизни планета. Где, кроме Земли, могли бы поселиться люди и почему мы еще не там
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!