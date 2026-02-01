Размер шрифта
СМИ: Россия восстанавливает военную базу у границы с Финляндией

Yle: Россия начала восстанавливать военную базу в Петрозаводске вблизи Финляндии
IMAGO/ Lauri Heino/Global Look Press

Россия в 2025 году якобы начала модернизацию гарнизона советских времен в Петрозаводске, расположенном недалеко от границы с Финляндией. Об этом сообщает Yle со ссылкой на анализ спутниковых снимков.

Как пишет издание, заброшенная в прошлом территория была расчищена, а на площадке появилась строительная техника. По информации журналистов, на территории гарнизона собираются возвести новые казармы. Ожидается, что это позволит увеличить численность размещенных здесь войск.

Подробности, касающиеся масштабов и сроков завершения работ, в материале не приводятся. В нем только утверждается, что аналогичную активность якобы зафиксировали в районе Кандалакши.

27 января премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. При этом, по мнению главы правительства республики, время для такого диалога пока не настало. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация не может продолжаться вечно, и в определенный момент европейским странам придется начать переговоры с Москвой, от которой зависит мирное урегулирование украинского кризиса.

Ранее президент Финляндии выразил надежду, что Трамп будет «давить» на Россию.
 
