В Израиле выявлен первый случай заражения коронавирусом

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Первый случай заражения новым коронавирусом COVID-2019 зарегистрирован в Израиле. Об этом сообщает The Times of Israel.

Как стало известно, инфекцию выявили у одного из 11 израильтян, которые прибыли в страну из путешествия.

Уточняется, что они вернулись на родину после пребывания на круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине в Японии.

Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля после того, как у пассажира из Гонконга обнаружили коронавирус. Всего на борту находились около 3,7 тысяч человек. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, число зараженных вирусом по всему миру достигло 76,7 тысяч человек. По последним данным, из-за вспышки коронавируса в КНР умерли 2250 человек, а вылечиться от болезни сумели 18 854 пациентов.

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