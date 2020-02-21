Автограф Путина продали за 340 тысяч рублей

Автограф российского президента Владимира Путина продали на аукционе в Москве за 340 тысяч рублей. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе аукционного дома «12-й стул».

Этот автограф Путин лично оставил американисту Валентину Зорину еще осенью 2001 года. Подпись также сопровождалась словами благодарности за подарок книгу — «Неизвестное об известном».

По данным аукционного дома, лот с автографом ушел с молотка за 340 тысяч рублей.

«Покупатель заплатил стартовую цену», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, на аукционе в столице продали за 15 тысяч рублей автограф Джорджа Мартина, написавшего роман «Игра престолов», и за 4,2 тысячи рублей бейсболку «Группировка Ленинград», которая была подписана музыкантом Сергеем Шнуровым.

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