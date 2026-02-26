Россияне стали все чаще отдыхать в Крыму

В 2025 году количество отельных бронирований в Крыму выросло на 43% по сравнению с цифрами прошлого года. Такие данные приводятся в совместном исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip и одного из крупнейших в стране девелоперов ГК «Развитие», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно данным OneTwoTrip, туристы стали проводить в Крыму больше времени — в среднем три ночи вместо прежних 2,8. Одновременно увеличился и средний чек — с 8,2 до 8,9 тыс. руб. за сутки.

Среди вариантов проживания туристы преимущественно выбирают отели — их доля в 2025 году составила 58,9%. На втором месте — гостевые дома (18,1%), на третьем — апартаменты (5%).

Основной спрос сосредоточен в пяти локациях: Ялта (доля отельных бронирований составила 27%), Симферополь (15,9%), Алушта (8,4%), Евпатория (7,3%), Феодосия (6,2%). А вот глубина бронирования меняется.

«Все больше россиян планируют путешествия заранее — за несколько недель или даже месяцев, растет число бронирований от 8 до 90 дней до заселения. Таким образом, доля тех, кто задумывается об отдыхе заблаговременно, пусть и постепенно, но растет», — отмечает Елена Шелехова, руководитель пресс-службы OneTwoTrip.

По словам Елены Фирсовой, директора по продажам ГК «Развитие», рост туристической привлекательности региона формирует долгосрочный инвестиционный эффект на рынке недвижимости.

«По мере развития инфраструктуры и сервисной среды жилье на полуострове становится более востребованным как инструмент сохранения и преумножения капитала, так и в качестве нового формата курортной жизни», — комментирует эксперт.

Постепенный рост интереса к региону в компании ГК «Развитие» связывают с изменением жизненных приоритетов россиян старше 35 лет: они рассматривают приобретение курортной недвижимости как способ изменить образ жизни или выгодно вложить средства. По данным опроса девелопера, около трети жителей страны в этом возрасте при переезде ориентируются именно на курортные регионы.

«Покупатели более старшего возраста реже руководствуются близостью к деловым центрам. Гораздо большее значение для них имеют инфраструктура, климат и инвестиционный потенциал локации. Исследование показало, что уровень инфраструктуры стал ключевым фактором для 21% респондентов, инвестиционная привлекательность — для 11%. Во многих случаях под оба критерия отлично подходит Крымский полуостров, который к тому же отличается комфортными климатическими условиями», — отмечает Фирсова.

Ранее россиян предупредили о подорожании отдыха на популярных направлениях в 2026 году.